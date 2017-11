Stoorzenders



hier vroeg ik naar maar alweer vergeten



Klokslag 2 uur wakker. Het gevecht begon weer in het hoofd met de verhaaltjes die al vorm begonnen te krijgen. Ze vochten om de 1e plek wie het eerst mocht. Tot 4 uur chaos en weten vol te houden tot 4 uur en eruit. Brr koud 2 ochtendjassen, 1 aan 1 als deken op de bank en verder chaoten. Het ongevraagde advies vocht met het ongevraagde antwoord. Stoorzenders dus zoals je ze krijgt en er niks mee kan want 3 minuten later is het alweer vergeten. O o o waarom kan mag ik hier niet alles zetten wat ik zie hoor voel ervaar? Beter van niet vrouw je hebt er jezelf mee. Mensen zijn nu eenmaal zo. Moes Meloen je bent weer rijp voor het volgende gesprek. Eigenlijk weet ik het antwoord al.